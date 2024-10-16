أحمد الطاهري: تعيين اللواء عباس كامل مستشارًا للرئيس ومنسقا عامًا للأجهزة الأمنية جاء في توقيت شديد الدقة

علق أحمد الطاهري، رئيس تحرير جريدة روز اليوسف، على إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتعيين اللواء عباس كامل مستشارًا لرئيس الجمهورية منسقا عامًا للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية.

وقال رئيس تحرير روزا اليوسف خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن الخبر يحمل أكثر من بُعد، البعد الأول وهي المهام الجديدة للواء عباس كامل، مردفا: "نحن الآن أمام إحداث نمط، هذا النمط يتصل تماما مع مجمل التحديات الإقليمية الآن في مسألة الإشراف على الأجهزة الأمنية في مصر".

وتابع: "مصر لديها أكثر من جهاز أمني سواء على المستوى الداخلي أو الأجهزة المعنية بالأمن القومي أو الأجهزة المعنية بالخارج، بالتالي سيتم جمع هذه الأجهزة لنوع من التنسيق الشامل".

وواصل "اختيار اللواء عباس كامل في هذا الموقع هو اختيار في توقيت شديد الدقة تواجه فيه مصر تحديات استراتيجية على مختلف الاتجاهات سواء في الشرق أو الغرب أو تحديات في اتجاه الجنوب أو فيما يخص الاتجاه الشمالي ومنطقة شرق المتوسط ومنطقة الثروات آخذا في الاعتبار ما يمر فيه الشرق الأوسط من حالة سيولة ضخمة مع ارتفاع رقعة الحرب الدائرة الآن".