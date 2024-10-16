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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

خبير مناعة وحساسية: لقاح الإنفلونزا الموسمي ضرورى قبل فصل الشتاء للأطفال والكبار

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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صرحت وزارة الصحة والسكان على أهمية الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية، لأهميته في تقليل فرص الإصابة بعدوى الإنفلونزا ونزلات البرد.

أفاد الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، على أهمية لقاح الإنفلونزا خاصة لبعض الفئات لما له من دور حيوي وهام في الوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا.

وأشار بدران في تصريح لـ" البوابة نيوز "، أن الحصول على اللقاح له دورًا كبيرًا و خاصة للأطفال وكبار السن والمرضى أصحاب الحساسية الصدر والأنف ومرضى السكر والحوامل والمرضعات، لما له من أهمية في الوقاية وصد أي  فيروس الإنفلونزا الذى ينتشر مع دخول فصل الشتاء تدريجيا.

وأكد  أنه من المهم الحصول على اللقاح قبل دخول الشتاء ب30 يوم فأكثر، وذلك لتحفيز جهاز المناعة والعمل بكفاءة وتكوين مضادات مناعية ضد فيروس الأنفلونزا.

بالإضافة إلى أن أن لقاح الأنفلونزا هذا العام يحتوى على 4 فصائل ويسمى اللقاح الرباعى، وأفضل وقت لتناول جرعات المصل هو شهر أكتوبر ثم شهر نوفمبر، لكن كلما تأخرنا عن شهر نوفمبر فى الحصول على اللقاح كلما انخفضت درجة الحماية والوقاية.

وأوضح أنه يمكن الحصول على اللقاح بداية من عمر 6 أشهر إلى 9 سنوات، وإذا كانت الجرعة أول مرة للطفل يحصل على جرعتين من المصل بينهم فاصل شهر، أما إذا تلقى اللقاح مرة سابقة يحصل على جرعة واحدة فقط، وإذا كان الطفل يعانى من الحرارة يؤجل أخذ اللقاح لحين تماثل الشفاء .

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