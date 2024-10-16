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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

لعدم توافر شروط الحماية.. الأمن يداهم استوديو تصوير مسلسل ميرفت أمين بالبدرشين

الفنانة ميرفت أمين
الفنانة ميرفت أمين
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على مدير استوديو مسلسل "جوما" بطولة الفنانة ميرفت أمين و2 آخرين، لعدم توافر شروط الحماية بالاستوديو فضلا ارتداء زي الشرطة ووجود أسلحة هيكلية بدون ترخيص بقرية أبو صير بدائرة مركز شرطة البدرشين.

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تلقي الرائد أحمد يحيي رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوجود أشخاص يرتدون زي شرطة ووجود أسلحة هيكيلة داخل استوديو بقرية أبو صير بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين أن الاستوديو لتصوير مسلسل "جوما" بطولة الفنانة ميرفت آمين، وبتفتيشه تبين عدم  تتوافر  شروط الحماية المدنية، كما أن المسئولين لم يحصلوا على الموافقات علي ارتداء الملابس الشرطية والاسلحة الهيكلية.

وتم ضبط مدير الاستوديو و2 آخرين وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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