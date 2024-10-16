إسرائيل تتعهد بتحسين أوضاع غزة بعد تهديد الولايات المتحدة بوقف الأسلحة

أكد المسؤولون الإسرائيليون لنظرائهم الأمريكيين أن إسرائيل ستتحرك بسرعة لتحسين الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة بعد إنذار من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف إرسال الأسلحة إلي تل أبيب، حسبما قال مسؤولان إسرائيليان في تصريحات لموقع "أكسيوس" الأمريكي اليوم الأربعاء.

وبعث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، برسالة إلى القادة الإسرائيليين، يوم الأثنين الماضي، يحذران فيها من أن شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل قد تتأثر إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات في غضون 30 يوما لتحسين الأوضاع في غزة، وفقا لنسخة من الرسالة حصل عليها "أكسيوس".

وأكد مسؤولون أمريكيون كبار أن الرسالة لم يكن المقصود منها أن تكون ذريعة لحجب الأسلحة ولكن كمحاولة لتحفيز تغيير في الاتجاه لدي الحكومة الإسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه تم نقل 50 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية، بما في ذلك الغذاء والماء والإمدادات الطبية ومعدات الإيواء التي قدمها الأردن، إلى شمال قطاع غزة.

ولم تدخل أي مساعدات شمال غزة، حيث يوجد حوالي 400000 فلسطيني، في الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر.

وكان شهر سبتمبر أدنى شهر من ناحية تقديم المعونة إلى غزة منذ بداية العام.

واستشهد أكثر من 42000 فلسطيني منذ بدء العدوان ونزح أكثر من 90٪ من السكان المدنيين.