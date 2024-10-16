محمد رجب يُحذر من منتحل شخصيته: سأتخذ الإجراءات القانونية

نشر الفنان محمد رجب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحذير لجمهوره ومتابعيه من شخص ينتحل شخصيته وصوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نافيًا امتلاكه أي حساب غير الرسمي الذي نشر عليه هذا التحذير، ولا يعلم اى شىء عن تلك الصفحة الوهمية.



وكتب “رجب” عبر صفحته “:" مساء الخير، أرجو الحذر من هذا الشخص النصاب الذي يدعي أنه محمد رجب فهذا الحساب لا اعلم عنه شئ، وبيبعت للناس يبعتوله فلوس وأرجو من كل شخص بعتله أنه يقوم بعمل بلاغ في مباحث الإنترنت، وأنا سوف اتخذ ضده الإجراءات القانونية، وطبعا دي اسكرين شوت من إحدى الضحايا اللي نصب عليهم، وده الرقم اللي بيبعتوله عليه".