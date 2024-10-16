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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمد رجب يُحذر من منتحل شخصيته: سأتخذ الإجراءات القانونية

محمد رجب
محمد رجب
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نشر الفنان محمد رجب  عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحذير لجمهوره ومتابعيه من شخص ينتحل شخصيته وصوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نافيًا امتلاكه  أي حساب غير الرسمي الذي نشر عليه هذا  التحذير، ولا يعلم اى شىء عن تلك الصفحة الوهمية. 


وكتب “رجب”  عبر صفحته  “:" مساء الخير، أرجو الحذر من هذا الشخص النصاب الذي يدعي أنه محمد رجب فهذا الحساب لا اعلم عنه شئ، وبيبعت للناس يبعتوله فلوس وأرجو من كل شخص بعتله أنه يقوم بعمل بلاغ في مباحث الإنترنت، وأنا سوف اتخذ ضده الإجراءات القانونية، وطبعا دي اسكرين شوت من إحدى الضحايا اللي نصب عليهم، وده الرقم اللي بيبعتوله عليه".

1000292144
1000292144
الفنان محمد رجب شخص ينتحل صفحة محمد رجب محمد رجب يقاضي منتحل صفحته