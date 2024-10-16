تفاصيل القمة الخليجية الأوروبية في بروكسل بشأن فلسطين

كشف رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، تفاصيل القمة الخليجية - الأوروبية المقامة في بروكسل حاليًا بمشاركة 33 دولة لبحث الملفات والقضايا المشتركة.

وأوضح مدير مركز بروكسيل الدولي للبحوث في مداخلة فيديو عبر سكايب مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك توافق بين الرؤية الأوروبية على السلام في الشرق الأوسط، وبين الرؤية العربية حول المطالبة بإقامة دولة فلسطينية.

وأشار إلى أن هذا التوافق القائم بين مصر والدول الأوروبية؛ يؤسس لشراكة استراتيجية مصرية خليجية كبرى في المنطقة العربية، خاصة في ظل حالة التوافق بشأن القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن هناك العديد من الدول الأوروبية ومنهم إيرلندا وهولندا وبلجيكا وفرنسا؛ بدأووا في الحديث عن مستقبل الفلسطينيين، وإقامة دولة فلسطينية وتعزيز موقف الدولة المصرية في مواجهة الأوضاع في المنطقة.

