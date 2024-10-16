رئيس دمياط الجديدة يعلن قرب الانتهاء من تطوير طريق الميناء

أجرى اليوم الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال صيانة وتوسعات طريق المدخل الرئيسي لميناء دمياط، رافقه خلال الجولة المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز ومديري الإدارات المعنية.

أوضح رئيس الجهاز أنه جارى الإنتهاء من أعمال تطوير وتوسعة طريق مدخل الميناء والمتفرع من طريق دمياط الجديدة، للعمل على سيولة الحركة المرورية بهذا الطريق الحيوى، والبدء فى تغطية طبقة (FDR) ببلاط الإنترلوك عالى الإجهاد لتحمل مرور الشاحنات الثقيلة المترددة على ميناء دمياط،حيث بلغت نسبة التنفيذ للأعمال (80%)،بتكلفة إجمالية حوالى (10) مليون جنيه.

شدد رئيس الجهاز على الشركة المنفذة بضرورة الإلتزام بالمواعيد المقررة للإنتهاء من تنفيذ الأعمال الجاري تنفيذها بالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمني المتفق عليه، وسرعة تأهيل البردورات والأرصفة وإستكمال أعمال الأسفلت المتداخلة مع الطريق.

أشار رئيس الجهاز إلي أن هذه الأعمال تأتى بالتوازى مع أعمال التطوير، وأعمال تنفيذ محطة تحيا مصر بميناء دمياط، والإستعدادات للإفتتاحات الرئاسية لإحدى أهم المشروعات التنموية للدولة المصرية.. لافتا إلى أن تلك الخطوة تأتى فى ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، خاصة قطاع الطرق.

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن إستمرار أعمال اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإدارى والسحب بالجهاز، بالإشتراك مع قسم شرطة التعمير، وهندسة كهرباء دمياط الجديدة، حيث قامت بشن حملة مكبرة لتنفيذ 5 قرارات إزالة مبانى مخالفة، بدون ترخيص، بالمخالفة للإشتراطات البنائية والترخيص الصادرللقطعة، بنطاق المنطقة المركزية والحى الثانى بمدينة دمياط الجديدة.