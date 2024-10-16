تأجيل محاكمة المتهم بقتل وتقطيع طفلته ببولاق لـ١٦ ديسمبر

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم تأجيل محاكمة كهربائي متهم بقتل وتقطيع جثة طفلته ببولاق الدكرور لجلسة ١٦ ديسمبر المقبل.

كان أب قد تجرد من مشاعر الإنسانية وأقدم على إنهاء حياة ابنته "آيه" البالغة من العمر 15 عاما لشكه في سلوكها وتقطيع جثتها إلي 6 قطع والتخلص منها في القمامة كوليمة للكلاب بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بالعثور على حقيبة مدممة داخل نفق بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جزء من فتاة عبارة عن جسد بدون أطراف أو رأس أو أرجل، وجري نقل القطعة المعثور عليها إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



خلال عمليات البحث والتحري عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي أطراف الفتاة وأرجلها والرأس بأماكن متفرقة بمنطقة منشأة البكاري بدائرة قسم شرطة الأهرام، وجري نقلهم أيضا إلي المشرحة، وبتقنين الاجراءات وعمل التحريات تبين أن والدها مرتكب الواقعة، على الفور نجحت الأجهزة الأمنية فى القبض عليه و اعترف بإرتكاب الواقعة واحيل للنيابة العامة للتحقيق وبدورها احالته إلى المحاكمة الجنائية.