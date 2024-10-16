يوتيوب تصنف مقاطع الفيديو الخالي من الذكاء الاصطناعى.. تعرف عليها

أفاد تطبيق “ يوتيوب” بأن مقاطع فيديو يوتيوب التي تم تصويرها بواسطة كاميرا ستحمل الآن تصنيفات مخصصه تهدف إلى طرح العلامة الحديثة "تم الالتقاط بالكاميرا"، كجزء من الجهود الأكبر التي تفعلها شركة التكنولوجيا المنافسة لمعالجة المحتوى الصادر عن الذكاء الاصطناعي على المنصة.

وأضاف يوتيوب إن التسمية الجديدة، التي ستظهر في الوصف لمقطع الفيديو، تهدف إلى إظهار أن "المنشئ استخدم تقنية مخصصة للتحقق من أصل الفيديو الخاص به والتأكد من عدم تغيير الصوت والمرئيات فيه"، ما يعني أن مقاطع الفيديو التي تحتوي على لقطات أو أصوات غير محررة فقط هي لوضع علامة عليها بهذه الطريقة.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الميزة فقط على كاميرات وأجهزة تسجيل معينة .

وقالت الشركة:" لكي تظهر عبارة "تم التقاطها بالكاميرا" في الوصف الموسع، يجب على منشئي المحتوى استخدام أدوات ذات دعم C2PA مدمج "الإصدار 2.1 أو أعلى" لالتقاط مقاطع الفيديو الخاصة بهم".

وظيفة وضع العلامات



يشكل المعيار الفني المفتوح الذي طوره التحالف من أجل مصدر المحتوى والأصالة (C2PA) أساس عملية التحقق، عندما يتم تحميل مقطع فيديو على يوتيوب، ستقوم أدوات النظام الأساسي بإرفاق معلومات محددة أو بيانات وصفية بملف الفيديو طالما أنها لا تحتوي على لقطات أو صوت معدل وتم التقاطها عبر أجهزة مدعومة.

وقالت المنصة:" سيقوم يوتيوب بنقل المعلومات التي تفيد بأن المحتوى تم التقاطه بكاميرا، وسيطبق الكشف عندما يكتشف هذه البيانات الوصفية".

نوع المحتوى الذي لن يتم تصنيفه

وفقا لموقع يوتيوب، لن تظهر التسمية إذا تم تعديل المحتوى ليصبح من الصعب تتبع الفيديو مرة أخرى إلى مصدره الأصلي. "مثلا ، إذا التقطت صورة تحتوي على بيانات تعريف C2PA ثم حفظها في ألبوم صور هاتفك الذي لا يدعم C2PA v2.1 أو أعلى، فقد يؤدي ذلك إلى كسر سلسلة المصدر".

وتقترح المنصة تجنب "إجراء تعديلات كبيرة على الطبيعة الأساسية للفيديو أو محتواه، بما في ذلك الأصوات أو العناصر المرئية" إذا كنت تريد تصنيف الفيديو الخاص بك على أنه "تم التقاطه بكاميرا".

في الوقت الحالي، تتطلب سياسة يوتيوب من منشئي المحتوى الكشف عن المحتوى الذي تم إنشاؤه باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

ويقال إنها تعمل على إيجاد طرق للسماح للمبدعين باتخاذ إجراءات ضد المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي على النظام الرئيسي الذي تم إنشاؤه على شاكلتهم.