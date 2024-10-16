تفاصيل قرار عودة تفعيل بطاقات التموين للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتحول الرقمي ، إن الدكتور شريف فاروق وزير التموين أصدر قرارا بعودة تفعيل البطاقات للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء أول نوفمبر.

وتابع مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة التموين تأكدت من وجود فئات من المواطنين يتعاملون بعداد الممارسة، ولم يحصلوا على خدمة الكهرباء بطرق غير شرعية، لذا أصدرت الوزارة قرارها اليوم بعودة تفعيل بطاقات تلك الفئات.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل أعمال إيقاف الدعم للمتورطين في سرقة التيار الكهربائي، لحين الفصل القضائي، موضحا أن وزارة التموين تواصل تفعيل البطاقات للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.