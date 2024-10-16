خبير: تصدير المواد الخام أحد أسباب تخلف القارة الإفريقية

أكد الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، أن هناك ضرورة لإطلاق حوار مجتمعي حول وقف استيراد السلع غير الضرورية، ولا يجب أن يقتصر هذا الحوار على المستهلكين، معقبا: "مينفعش نساوي بين الدولار الذي يستخدم لاستيراد القمح والدولار الذي يستخدم لاستيراد الشامبو".

وشدد "سعيد"، خلال حواره ببرنامج "الخلاصة"، المذاع على قناة "المحور"، على ضرورة عدم تصدير الفواكه والخضروات، لأن تصدير هذه المنتجات يعني تصدير مياه إلى الخارج، مشيرًا إلى ضرورة تصدير هذه السلع والمنتجات مصنعات، وليس خضروات وفواكه بدون تصنيع.

وأوضح أن أحد أسباب تخلف القارة الإفريقية هو تصدير المواد الخام من خضار وفاكهة؛ مشيرًا إلى أن المواد الخام تُصدر بنصف أرقام المُصنعات والمنتجات.

وأشار إلى أن هناك أفة في صناعة الملابس في مصر تتمثل في تقليد الماركات الأجنبية، لأن هذا يمنع من تصدير هذه المنتجات إلى الخارج، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالماركات المصرية، لأن هذا من شأنه أن يروج للمنتج المحلي داخليًا وخارجيًا.