جامعة قناة السويس تواصل فعاليات الأنشطة الطلابية لشهر أكتوبر بتنظيم بطولة ألعاب القوى

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن شهر أكتوبر الجاري يشهد سلسلة من الفعاليات الطلابية التي تهدف إلى تعزيز الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بين الطلاب.

وأوضح "مندور" أن الجامعة تولي اهتماما خاصا بتشجيع الطلاب على المشاركة في هذه الفعاليات التي تسهم في بناء شخصياتهم وتطوير مهاراتهم، مشيراً إلى أن الأنشطة التي تنظمها الجامعة تعكس حرصها على دعم طلابها في مختلف المجالات.

وفي كلمته، أشار الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الأسبوع الحالي شهد مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية، تضمنت بطولة "الكروس فيت" والدورة التنشيطية إلى جانب فعاليات اليوم ، مما يبرز الإلتزام بتوفير بيئة رياضية متكاملة للطلاب.

وفي ذاك السياق، أقيمت اليوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر بطولة ألعاب القوى لطلاب الجامعة بمشاركة 170 طالب وطالبة من الجامعة القديمة، تنافسوا في مسابقات 100م، 200م، و400م جري للطلاب والطالبات، بالإضافة إلى مسابقة دفع الجلة ووثب طويل للطلاب.

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود الجامعة لتعزيز الروح الرياضية واللياقة البدنية بين طلابها.

أشرفت الإدارة العامة لرعاية الشباب على تنظيم الفعالية، بقيادة الأستاذ عبد الله عامر، مدير عام الإدارة، والكابتن محمد إمام، مدير إدارة النشاط الرياضي.

هذا وتواصل جامعة قناة السويس رسالتها في تقديم برامج رياضية متميزة تدعم تفوق الطلاب على كافة المستويات الأكاديمية والشخصية.