قضت محكمة جنايات بورسعيد اليوم، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أحمد محمد مصطفى، الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية: طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة مُدان ضُبط بكيلو حشيش بالسجن المؤبد.

المؤبد لـ عامل ضُبط بكيلو حشيش في بورسعيد

تعود أحداث القضية رقم 4495 لسنة 2024 جنح الزهور والمقيدة برقم 1006 لسنة 2024 كلي بورسعيد إلى يوم 11 يونيو عام 2024 بدائرة قسم الزهور، باتهام المدعو "ا.إ.أ" 49 عاما، عامل، بحيازة جوهرا مخدرا للحشيش بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز سلاحًا أبيضًا - سكين - بغير مصوغ قانوني.

وثبت معمليا أن المضبوطات عبارة عن 11 قطعة لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ووزنوا قائما 1001 جرام.

حكمت المحكمة بمعاقبة المُدان بالسجن المؤبد، وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألومته المصاريف الجنائية.