طلب إحاطة بشأن ارتفاع سعر المنتج المحلي ليفوق المستورد دون مبرر

قدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير التموين، بشأن ارتفاع سعر المنتج المحلي ليفوق سعر المستورد، وذلك إعمالًا لحكم المادة 134 من الدستور، والمادتين 212 و213 من اللائحة الداخلية للمجلس.

و أوضحت عضو مجلس النواب، أنه بعد توجّه قطاع كبير من المواطنين لشراء المنتج المحلي المصري، خاصةً بعد رفع شعار المقاطعة للمنتجات الداعمة للكيان الصهيوني، حدث ارتفاع ملحوظ في مبيعات العلامات التجارية المحلية، حتى حققت هذه المبيعات ارتفاع ملحوظ في حجم مبيعاتها.

وتابعت النائبة: «لاحظنا أنه بعد زيادة شعبية هذه المنتجات يوم بعد يوم، بدأت الشركات رفع أسعارها بشكل غير مسبوق وبدون مبرر، وبعد مرور أشهر أصبح المنتج المحلي يفوق سعره المنتج المستورد استغلالا لاصرار المواطنين على مقاطعة المنتجات غير المحلية».

وأشارت النائبة إلى أن الأساليب المتبعة، لتسعير المنتج المحلي خاطئة وتحمل كثيرا من الطمع والاستغلال، وهو ما دفع الكثير العزوف عن شراء المحلي.

وطالبت عضو مجلس النواب، الجهات المعنية وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالمراقبة على تسعير المنتجات المحلية التي باتت لا سقف لها، مطالبة بتسعير المنتج المحلي عالي الجودة بحيث لا يفوق سعر المستورد.