رئيس جامعة سوهاج يشهد تخريج الدفعة الثالثة من الفريق البحثي لطلاب كلية العلوم

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم العلمي المتميز لتخريج الدفعة الثالثة من الفريق البحثي للطلاب، بكلية العلوم، بحضور كلاً من الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، ووكلاء الكلية، وذلك بمقر قاعة سيمنار الكلية بالحرم الجامعي القديم.

وأكد النعماني أن إدارة الجامعة تسعي بصورة مستمرة الي تشجيع البحث العلمي ونشر المعارف العلمية ورعاية المواهب والقدرات البحثية من الطلاب واعضاء هيئة التدريس وتوفير البيئة العلمية والبحثية الحاضنة لها، بهدف دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ مشيراً إلى أن كلية العلوم كان لها السبق بين كليات الجامعة في تدشين "الفريق البحثي للطلاب"، مشيداً بجودة العروض العلمية التي استعرضها الطلاب واتقانهم لأساسيات البحث العلمي والذي يبرهن علي ان الجامعة تزخر بكوكبه من الكوادر البحثية الشابة المتميزة.

واستعرض الدكتور حازم المشنب اهداف الفريق البحثي واهميته بالكلية، ودور الكلية في دعم الباحثين وصقل مهاراتهم، ليصبحوا باحثي المستقبل، موضحاً أن كلية العلوم تعتبر رائدة البحث العلمي بالجامع وتلعب دور محوري وأساسي في رفع تصنيف الجامعة، بما تتمتع به من إمكانيات بحثية هائلة، مؤكداً ان الكلية ستتبنى الطلاب المتميزين من "الفريق البحثي" لعمل بحوث علمية في المعامل البحثية المتخصصة بالكلية.

وأشار الدكتور حسين عبد الحافظ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن مبادرة "الفريق البحثي للطلاب" تعتبر بداية لبناء عقول الطلاب من الناحية البحثية ليكونوا علماء المستقبل، مقدماً شكره لرئيس الجامعة علي دعمه للفريق والبحثي ومنح مكافات مالية لهم.

وذكرت الدكتورة آمال أبو الوفا المدرس بقسم الرياضيات ورئيس الفريق البحثي انه تم تدريب الطلاب على اساسيات البحث العلمي والنشر والإلقاء، من خلال مجموعة من المحاضرات وورش العمل المتخصصة، مؤكده أن الطلاب تمكنوا من نشر ثلاث أبحاث علمية في مجلات دولية ومحلية محكمة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية، لافتة ان تكريم رئيس الجامعة وإدارة الكلية لأعضاء الفريق البحثي والمشاركين يعد دافع وحافز للاستمرار في هذه المبادرة واستهداف طلاب آخرين من الكلية والكليات الاخرى.

وفي الختام كرم الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أعضاء "الفريق البحثي للطلاب" وقرر صرف مكافآت ماليه لهم، موجهاً بمشاركة الطلاب بالمؤتمر السنوي لشباب الباحثين القادم، ونشر ابحاثهم في مجلات الجامعة المتخصصة.