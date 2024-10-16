محافظ الدقهلية: معاينة مواقع تنفيذ 15 مشروعا لخدمة الإنتاج الزراعي والداجني

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بدء معاينة مواقع تنفيذ 15 مشروع لخدمة الإنتاج الزراعي والداجني على مستوى المحافظة كثلاجات حفظ الخضروات والفواكه والدواجن واللحوم ومزارع تربية الدواجن ومزارع تربية وتسمين الماشية ومحطات فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية مشروعات تخدم الآلات والمعدات الزراعية كمحطات تموين السيارات والمعدات بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي.

وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية اليوم انة جرى تكليف عصام حجاج، مدير عام للانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمرور والمعاينة على الطبيعة لمواقع انشاء المشروعات الاستثمارية بمراكز ومدن الدقهلية

وقال ان تنفيذ المشروعات يعد ضرورة كونها استثمارات جديدة تعمل علي دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال إنشاء مشروعات جديدة تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها مصر.

وأوضح "مرزوق" أن الدقهلية من المحافظات الكبيرة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال ولديهم القدرة علي إنشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة.

ولفت الى أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.



من جانبه اوضح عصام حجاج، مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار انه تنفيذا لقرار المجلس التنفيذي للمحافظة في اجتماعه مؤخرا، قامت اللجان المشكلة برئاسته وعضوية كل من مديريات الزراعة والتموين والطب البيطري وشركة الغاز ومسئولي إدارات الاستثمار والتعاون الزراعي والإنتاجي والأسواق والمعارض والتخطيط العمراني والحوكمة والمتابعة وتراخيص المستثمرين والإدارات الزراعية المختصة بالمرور والمعاينة على الطبيعة للمواقع المقترحة لانشاء المشروعات ا.

وأضاف انه سيجرى تنفيذ عدد من المشروعات بنطاق قرى مركز ومدينة بلقاس وطلخا بعدد ١٥ مشروع وذلك تمهيدا للعرض على اللجنة الدائمة واللجنة العليا للاستثمار برئاسة محافظ الدقهلية لدارسة الموافقة لإقامة تلك المشروعات التى تساهم فى خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد والاستثمار بنطاق الدقهلية وتخفيضا للاستيراد ورفع المعاناة عن كاهل الدولة في توفير العملة الصعبة اللازمة له.

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