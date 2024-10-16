المجلس العالمي: 67 مليار دولار أرباح سياحة الطبيعة في 2034

أطلق مجلس السفر والسياحة العالمي اليوم تقريرًا بارزًا في قمته العالمية في بيرث، غرب أستراليا، يسلط الضوء على كيفية توقع مساهمة سياحة الطبيعة بمبلغ 67 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2034.

وسلط التقرير الضوء على دور القطاع في دفع النمو الاقتصادي، وخاصة في المناطق النائية، ومساهمته الحيوية في الحفاظ على الثقافة وتمكين المجتمع، وتبرز سياحة الطبيعة بسرعة كمحرك اقتصادي رئيسي، فهي تخلق فرص العمل والقيمة الاقتصادية في المناطق النائية وتروج وتحمي ثقافات الشعوب الأصلية ولغاتها وأراضيها، وتمنح الزوار فرصة فريدة لتجربة ومعرفة التاريخ والتقاليد الأصلية.

سياحة الطبيعة العالمية

ومع نمو سوق سياحة الطبيعة العالمية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.1٪ على مدى العقد المقبل ليصل إلى 67 مليار دولار، فإن هذا القطاع يمكّن المجتمعات من السيطرة على مستقبلها الاقتصادي.

ويستمر الاهتمام والمشاركة في تجارب سياحة الطبيعة في النمو بغرب أستراليا، مع تسجيل أعلى النتائج حتى الآن هذا العام، ووفقًا لبحث تجارب وتوقعات الزوار (VEER)، فإن ما يقرب من تسعة من كل 10 زوار مهتمون، و(87٪) وأكثر من ثلث (36٪) شاركوا في سياحة الطبيعة في غرب أستراليا في 2023-2024، وتستمر المساهمة الاقتصادية لشركات سياحة الطبيعة في التحسن، حيث أضاف هذا القطاع 63.8 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي في غرب أستراليا في 2021-2022.

دعم قطاع السياحة

وفي كندا وحدها، يدعم قطاع سياحة الطبيعة والمجتمعات المحلية ما يقرب من 2000 شركة، وأكثر من 39000 وظيفة، ويساهم بمبلغ 1.7 مليار دولار كندي في الاقتصاد في عام 2017.

وفي أستراليا، شارك أكثر من 1.4 مليون زائر دولي في تجارب سياحة الطبيعة في عام 2019، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 6٪ منذ عام 2010.

من جانبها، قالت جوليا سيمبسون، رئيسة مجلس السياحة العالمي والمديرة التنفيذية له، في كلمتها في القمة العالمية الرابعة والعشرين للهيئة السياحية العالمية في بيرث، غرب أستراليا: "إن سياحة الطبيعة لا تتعلق فقط بإظهار التقاليد الثقافية الغنية؛ بل تتعلق بتمكين المجتمعات، وخلق فرص عمل مستدامة، وضمان سيطرة السكان الأصليين على قصصهم ومستقبلهم الاقتصادي".

وأضافت: "يوضح هذا التقرير الإمكانات الهائلة للسياحة الأصلية لدفع النمو الاقتصادي، وخاصة في المناطق النائية، مع الحفاظ على التراث الثقافي الذي لا يقدر بثمن، ومع استمرار ارتفاع الطلب العالمي على التجارب الأصيلة، من الأهمية بمكان أن ندعم الشركات الأصلية ونضمن حصولها على الموارد والتمويل اللازمين للازدهار".

وسلط الرئيس التنفيذي لمجلس مشغلي سياحة الطبيعة في غرب أستراليا (WAITOC) روبرت تايلور الضوء على أهمية التجارب الأصلية للسائحين، حيث عمل WAITOC بشكل وثيق مع هيئة السياحة في غرب أستراليا لتطوير خطة عمل لدعم التطوير المستمر للسياحة الأصلية في الولاية، وتدعم خطة عمل سياحة الطبيعة في غرب أستراليا 2021-2025 الشركات الجديدة وتشجع المزيد من السكان الأصليين على العمل في صناعة السياحة.