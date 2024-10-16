الطائرة الثانية خلال أسبوع.. القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل إرسال مصر مساعدات إنسانية للبنان

قال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إن طائرة المساعدات التي وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت اليوم تأتي ضمن الجسر الجوي المصري لدعم لبنان، وتعد الثانية خلال هذا الأسبوع، حيث استقبلها السفير المصري في بيروت علاء موسى، والتي تحمل بين جنباتها قرابة 22 طنا من المساعدات الغذائية.

وأضاف "المطعني"، خلال رسالة على الهواء، أن الطائرة تأتي استكمالا للجسر الجوي ما بين مصر ولبنان، الذي أقرته القيادة السياسية ليكون جسرا إغاثيا على طول الأزمة التي يعاني منها لبنان، خاصة مع أزمة النازحين التي قاربت وتخطت 1.2 مليون نازح من جنوب لبنان.

وأشار إلى أن هذه المساعدات تأتي بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية في دراسة كم هذه الاحتياجات التي تحتاجها، ويجرى هذا التنسيق بين كل الوزراء سواء وزيري الاقتصاد أو الصحة اللبناني، كل هذه المساعدات تأتي في إطار الاحتياجات التي يحتاجها لبنان في هذه اللحظات التي يمر بها في ظل الأعداد الكبيرة من النازحين.

