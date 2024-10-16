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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بالفيديو.. سنودس النيل الإنجيلي يستقبل مطران الكنيسة اللوثرية بالأردن والأراضي المقدسة

القس رفعت فتحي
القس رفعت فتحي
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استقبل القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، اليوم الاربعاء ، المطران سني إبراهيم عازر، مطران الكنيسة اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، في مقر السنودس.

خلال اللقاء، ناقش الطرفان عمق العلاقات بين الكنيستين، وأكدا تضامن الطائفة الإنجيلية ودعم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، لفلسطين.

وتحدث "فتحي" عن سبل تطوير العلاقات المستقبلية بين الكنيستين، مشيدًا بدور المؤسسات التابعة لهما وتاريخهما العريق في خدمة مجتمعاتهما. وأضاف أن الوضع العالمي الجديد يستدعي التنسيق والتعاون في جميع المجالات، مستحضراً دور المصلح مارتن لوثر كأحد قادة التنوير.

من جانبه، عبر المطران سني إبراهيم عازر عن سعادته بوجوده في مصر ولقاءاته مع قادة الكنيسة الإنجيلية. وأكد على ضرورة تعاون المسيحيين فيما بينهم، مع التركيز على الالتقاء والدعم في الوجود والفكر واللاهوت. وشدد على أهمية التواصل بين الكنائس في مجالات عدة، مثل العدالة الاجتماعية، وخدمة الدياكونية، والشباب، ومدارس الأحد، وخدمة البيئة.

كما التقى المطران عازر بالدكتور القس سامح موريس، راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، والدكتور القس سامح حنا، راعي الكنيسة، في مقر الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة.

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القس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي مطران الكنيسة اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة المطران سني إبراهيم عازر الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر فلسطين