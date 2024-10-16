غدًا.. مكتبة مصر العامة تستضيف حفل جائزة حلمي شعراوي

الأربعاء 16/أكتوبر/2024 - 06:33 م

أعلنت لجنة فحص الأعمال المقدمة لنيل جائزة حلمي شعرواي للدراسات الأفريقية، موعد احتفالية تكريم الباحثة نورهان كمال، وذلك بعد فوزها بالجائزة عن بحثها المنشور بعنوان: "الهيمنة المائية وتقاسم المنافع فى الأنهار الدولية.. دراسة مقارنة لأنماط التفاعلات الهيدروبوليتيكية في نهرى أورانج وأومو".

ومن المقرر أن تُقام الاحتفالية غداً الخميس بمكتبة مصر العامة، وستتضمن الاحتفالية عرضاً للرسالة من جانب الباحثة ويناقشها السفير سمير حسنى، أمين لجنة الجائزة، والدكتور عباس شراقي، أستاذ علوم الجيولوجيا والموارد المائية - كلية الدراسات الأفريقية العليا، جامعة القاهرة، والدكتورة أماني الطويل، مستشارة مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والباحث خليل منون مقرر اللجنة والباحث في الشؤون الأفريقية، وتُسلم الأستاذة توحيدة توفيق شهادة الجائزة للباحثة في ختام الاحتفالية.

وفي سياق متصل صرح أمين لجنة الجائزة السفير سمير حسنى أن الجائزة سوف تُسلم الباحثة قيمة الجائزة وشهادة تقدير باحتفالية عامة، كما هو مُعلن.

يذكر أن الراحل حلمي شعراوي، بدأ مسيرته البحثية والمهنية في الجمعية الأفريقية بالزمالك، كما عمل في مكتب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للشئون الأفريقية في رفقة محمد فائق، وتوفي في 2023، بعدما أثري مكتبة الدراسات الأفريقية بالعديد من المؤلفات الهامة منها الثقافة والمثقفون والحرف العجمي في المخطوطات الأفريقية فضلا عن مذاكرته الشخصية التي ظهرت في جزئين.