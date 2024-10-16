رسمياً .. قرعة بطولة الدوري الممتاز وكأس الرابطة السبت المقبل

تقرر إقامة قرعة بطولة الدوري الممتاز وكأس الرابطة يوم السبت المُقبل الموافق 19 أكتوبر في تمام الساعة الثالثة عصرآ بمشروع الهدف بمنطقة السادس من أكتوبر.

وقال ثروت سويلم عضو الرابطة، في تصريحات له، إن القرعة سيتم إلغاؤها وسيقام الدوري المصري يوم 30 أكتوبر الجاري.

ويقام الدوري الجديد بشكل استثنائي، حيث يقام من دور واحد، ثم يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، الأولى تضم الفرق أصحاب المراكز التسعة الأولى للتنافس على اللقب والمربع الذهبي، بينما تتضمن المجموعة الثانية الفرق الأخرى وعددها 9 أيضًا للنجاة من الهبوط، وفى النهاية يهبط فريقان فقط إلى دوري المحترفين.