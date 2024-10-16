انطلاق الملتقى التوظيفي الأول لسيدات دمياط

شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، انطلاق فعاليات المنتدى التوظيفي الأول للسيدات بمحافظة دمياط، الذي يعقد تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، و يأتى ضمن مشروع تنفيذ البنية الفوقية لشركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات "تحيا مصر ١" بميناء دمياط، بالتعاون مع شركة رواد الهندسية الحديثة، وبشراكة من المجلس القومي للمرأة بدمياط، وذلك بحضور مروة نبيل، مقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، والمهندس محمد النقيب، المدير المالي لشركة دمياط اليانس، والمهندس محمد أشرف، مدير مشروع تنفيذ البنية الفوقية، وسارة ياسمين مسئول المسئولية المجتمعية والعلاقات العامة بشركة الرواد.

وأعربت المهندسة شيماء الصديق، تحيات محافظ دمياط، عن سعادتها بملتقى التوظيف الأول للسيدات بمحافظة دمياط، والتى تأتى فى إطار الشراكة بين شركتى اليانس ورواد الهندسة والمجلس القومى للمرأة، لتعزيز مشاركة السيدات فى سوق العمل والمشروعات التنموية وقطاع البنية الفوقية بالمحطة.

وأوضحت "نائب محافظ دمياط"، أن هذا الملتقى يدعم جهود الدولة المصرية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية نحو تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها فى مسيرة التنمية والمشروعات الكبيرة والهامة، وإيماناً بقدراتها الكبيرة فى تحقيق الخطط والاستراتيجيات التنموية، مؤكدةً حرص المحافظة على دعم تلك الخطط، وتحقيق التعاون المشترك مع كافة الجهات والشركات التى تعمل على أرض دمياط.

وأوضحت مروة نبيل، أن المرأة تلعب دور حيوي في سوق العمل وخاصة العمل الخاص في دمياط، لأن المرأة خلال السنوات السابقة اثبتت كفاءتها وقدراتها على التأقلم خاصة في المجالات التي كانت حقر على الرجال، وأكدت أن هذا الملتقى يأتي لتعزيز مشاركة المشاركة في القطاع الخاص، وبالتحديد القطاع الهندسي، والتأكيد على أهمية تنوع القوة العاملة.

وأكد المهندس محمد أشرف، مدير مشروع تنفيذ البنية الفوقية، أن الشركة تدرك أهمية دور المرأة، وأنها تسعى لتوفير فرص عمل حقيقية للسيدات، وذلك لما له اثر ايجابي واضح في الوضع الاقتصادي على سوق دمياط، ولأن المرأة اثبتت أن لديها قدرات عالية.

ومن جانبه، أضاف المهندس محمد النقيب، المدير المالي لشركة دمياط أليانس، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم جهودها للاندماج في مختلف القطاعات وخاصة في قطاع البنية الفوقية، لأن تعزيز دور المرأة في هذا المجال جزء لا يتجزء من رؤيتنا المشتركة نحو دعم التنمية المستدامة وتقديم فرص متساوية للجميع.

كما وجهت سارة ياسين، مسئول المسئولية المجتمعية والعلاقات العامة في شركة الرواد، الشكر إلى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والمهندسة شيماء الصديق، على أقامت الملتقي التوظيفي الأول، وأكدت أن الملتقى يأتي كدليل على التزام شركة بالمساواة بين الجنسين في العمل، موضحةً أن نسبة السيدات والفتيات حديثي التخرج في مجالات الهندسة والتشييد غير مرتفعة وليست مصر فقط، أو الدول النامية، ولكن حتى الدول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، نظراً التحديات التي تواجه النساء والفتيات في هذا المجال.

وأوضحت "ياسين" أن الشركة قامت بتطوير الآليات والسياسيات لمواجهة أي نوع من أنواع العنصرية ضد المرأة، فضلاً عن توفير الدورات التدريبية للسيدات والفتيات حديثي التخرج لتأهيلهم لسوق العمل, لأن الشركة تسعى لتعزيز دور النساء داخل المجتمع.

وأكدت أن شركة الرواد في إطار تنفيذ مشروع البنية الفوقية مع شركة أليانس، تقوم بتوفير فرص تدريبية لشباب والشابات من خريجي الكليات الهندسية داخل المشروع، وذلك التعاون مع كلية الهندسة بمحافظة دمياط، بالإضافة إلى أن الشركة تنظم ورش عمل للعاملين في المواقع الخاصة بها، للتعرف على كيفية التظلم في حالة وجود شكوى داخل بيئة العمل، وذلك لرفع كفاءة العمل وتوفير البيئة المناسبة لهم.