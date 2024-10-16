جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: تطوير برنامج خدمة العملاء بفروع الشركة لتطبيق منظومة الشباك الواحد

من خلال تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي نجحت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلي فى استرداد 112 مليون و 133 الف جنيه من محاضر سرقات التيار باستخدام حق الضبطية القضائية خلال العام المالي 2023/2024.

جاء ذلك خلال اعتماد الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى ميزانية شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء للعام المالى 2023/2024 حيث أشادت الجمعية العمومية بمستوي الأداء الفني والمالي والتجاري والاداري الذى عكسته بنود الميزانية.

واستعرض المهندس حسن البيلي رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ابرز ما جاء بميزانية الشركة خلال العام المالي 2023 / 2024 كالاتى ::-

1- اجمالي الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي 619.023 مليون جنيه .

2- الحمل الأقصى بلغ 2544.2 ميجا وات خلال العام المالي223\2024 مقابل 2425.5 ميجاوات خلال العام المالي 2022 /2023 بزيادة قدرها 118.7 ميجاوات بنسبة 4.89% بينما كان الحمل الأقصى المستهدف بالموازنة 2501.18 ميجاوات

3- نسبه الفقد بلغت 19.26% خلال العام المالي 2023 / 2024 مقابل 19.77 %

خلال العام المالي 2022 / 2023 علما بان انخفاض الفقد بنسبة 0.51 % عن العام السابق .

4- تم صيانه محولات التوزيع بنسبة تنفيذ 89.5% منها :-

* موزعات الجهد المتوسط بنسبة تنفيذ 96.15% .

* الخطوط الهوائية جهد متوسط بنسبة تنفيذ 90.73%

* أكشاك سكاكين الجهد المتوسط بنسبة تنفيذ 92.68 %

* الخطوط الهوائية جهد بنسبة تنفيذ 89.59 %

في ذات السياق اوضح البيلي الاجراءات التي تم اتخاذها لاستقرار التغذية الكهربائية :-

* تحليل الأعطال لكل من شبكتي الجهد المتوسط والمنخفض شهريا للوقوف على الأسباب الفعلية والحقيقية لتقليل الأعطال ووضع الحلول المناسبة لتلافى مسببات الأعطال بجميع مكونات الشبكة ومتابعة التنفيذ .

* التنسيق مع المحليات وشركات المياه والغاز الطبيعي والتليفونات والطرق لتلافى الأعطال الناتجة عن الحفر العشوائي للكابلات (عمل محاضر انضماميه مشتركة) .

* تنفيذ برنامج المسح الخطى المترجل والحراري لمهمات الشبكة باستخدام الكاميرات الحرارية على الجهدين ( متوسط – منخفض) ومعالجة النقاط الساخنة التي تم اكتشافها لمنع حدوث أعطال .

* تنفيذ برامج الصيانة طبقا لنماذجMPIS)) لتلافى حدوث الأعطال وتقليل زمن فصل الصيانة المبرمجة .

5- معدلات الأعطال :-

* انخفض عدد الانقطاع لكل مشترك SAIFI ) ( الغير مبرمج الى 0.33 مقابل 0.35 عام 2022/2023 كما انخفض زمن الانقطاع لكل مشترك (SAIDI) الغير مبرمج الى 27.62 دقيقة مقابل 30.15 دقيقة عام 2022/2023.

* انخفض معدل الأعطال للخطوط الهوائية للجهد المتوسط من 2.051 إلى 1.221 ( عطل لكل100كم).

* انخفض معدل الأعطال للخطوط الهوائية للجهد المنخفض من 17.862 إلى 17.657( عطل لكل100كم).

6- المتأخرات

* بلغت المتأخرات في 30 / 6 / 2024 مبلغ 3786.442 مليون جنيه مقابل 4021.068 مليون جنيه في 30 / 6 / 2023 بنقص قدره 234.626 مليون جنيه .

7- تطوير مراكز خدمة العملاء

-تطوير برنامج خدمة العملاء بكافة فروع الشركة لتطبيق منظومة الشباك الواحد وقياس مؤشرات الأداء وجارى التكامل مع المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

-تطوير مراكز خدمة المواطنين بالفروع وتزويدها بالأثاث اللازم وبأجهزة حاسب آلي عليها كافة البرامج اللازمة لأداء جميع خدمات العملاء.

-دعم مكاتب خدمة المواطنين بالعناصر الفنية والتجارية لبحث شكاوى المواطنين.

-تطوير مركز تهيئة العدادات بالشركة لتصل طاقته الانتاجية الي 3300 عداد يوميا وكذلك تجهيز

عدد 2 سيارة متنقلة لتهيئة العدادات بالفروع ومشاركتها في أداء خدمات الشحن مما ساهم في القضاء على قوائم انتظار العدادات بفروع قطاعات التوزيع وكذلك القضاء على طوابير الانتظار على منافذ خدمة العملاء.

- ربط نظام تهيئة العدادات بخدمة العملاء مما أدى الى سرعة انهاء دورة تركيب العداد مع الحفاظ على أولوية التقديم للتركيب وحوكمة دورة تركيب العدادات الجديدة وعدادات المنصة والاحلال.

- تم عمل أرشفة الكترونية لجميع ملفات كبار المشتركين والتي يمكن الرجوع اليها لاستخراج البيانات المطلوبة للعملاء وجارى أيضا عمل أرشفة لملفات باقي المشتركين (صغار المشتركين) .

8-عدد المشتركين

عدد المشتركين فى 30/6/2024 5.399 مليون مشترك

عدد المشتركين فى 30/6/2023 5.315 مليون مشترك

واشار البيلي الى ان إجمالى قيمة المحاضر التى تم تحريرها ضد سارقي التيار خلال العام المالى الماضى 241 مليون 250 ألف جنيه تم تحصيل 112 مليون 133 الف جنيه منهم فيما بلغت إجمالى قيمة المحاضر التى تم تحريرها بواسطه شرطة الكهرباء 343 مليون 401 ألف جنيه تم تحصيل 181 مليون وبلغ إجمالى ما تم استرداده من محاضر سرقات التيار الكهربائي من قبل مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال الضبطية بالمحافظات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء 293 مليون 193 ألف جنيه.