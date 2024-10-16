اليابان تعلن إجراء فحوصات إضافية على مياه مفاعل فوكوشيما

أعلنت اليابان، اليوم الأربعاء، إجراء فحوصات إضافية على جودة المياه المعالجة والمخففة التي يتم تصريفها من محطة "فوكوشيما" النووية إلى مياه المحيط، وذلك تمهيدًا لأن تستأنف الصين استيراد المأكولات البحرية اليابانية.

وأفادت الخارجية اليابانية بأن الإجراءات الإضافية المخطط لها ومنها سحب عينات من مياه البحر من جانب مؤسسات في الصين ودولتين أخرتين نفذت بالفعل أمس الثلاثاء، وذلك حسمبا نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).

واتفقت اليابان والصين خلال الشهر الماضي على استئناف بكين استيراد المأكولات البحرية اليابانية التي تلبي معايير السلامة بعد إجراء مراقبة إضافية للمياه المعالجة، وتعد الاختبارات الإضافية شرطا مسبقا لاستئناف عمليات الاستيراد.

وكانت الصين قد علقت جميع واردات المنتجات البحرية اليابانية في شهر أغسطس من العام الماضي ردًا على بدء اليابان تنفيذ خطة تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة "فوكوشيما دايتشي" النووية المعطلة في مياه المحيط بعد معالجتها على عدة مراحل.