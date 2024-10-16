وكيل صحة الدقهلية: بروتوكول تعاون مع طب المنصورة  للحد من الولادة القيصرية

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم عقد بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة ممثلة في الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب والدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب جامعة المنصورة "وحدة الحد من القيصريات" وقسم النساء والتوليد لتحقيق استراتيجية الدولة المصرية فى خفض معدلات الولادات القيصرية الغير مبررة.

وقال مدكور في تصريحات صحفية، إن مديرية الصحة تؤمن بدور الجامعة كبيت خبرة في المجال التعليمي و التدريبي، مشيراً إلى أن لديهم طموحات كبيرة للتعاون المشترك، وأنه بالفعل يوجد تعاون بين كلية الطب ومديرية الصحة بالدقهلية ومفعل من خلال بروتوكولات تعاون تدريبية في برنامج الزمالة المصرية، والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم.

حضر فعاليات توقيع البروتوكول الدكتور أحمد البيلى، وكيل المديرية للطب العلاجى، والدكتور يحيى رميح، رئيس وحدة الحد من القيصريات، والدكتور راجح البيئة إلى جانب رؤساء أقسام النساء بمستشفيات الصحة.



و أكد الدكتور أشرف شومة، أن كلية طب المنصورة ومستشفياتها مستعدة دائماً لتقديم كل الدعم لمديرية الصحة بالدقهلية، في ضوء دور الجامعة التعليمي والتدريبي لدعم الرعاية الصحية المقدمة لأبناء محافظة الدقهلية .

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