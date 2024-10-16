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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزراء خارجية دول الشمال والبلطيق يصلون إلى "أوديسا" لبحث تعزيز الدفاع الأوكراني

أوكرانيا
أوكرانيا
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وصل وزراء خارجية دول: السويد والنرويج واستونيا وفنلندا وايسلندا وليتوانيا ولاتفيا والدنمارك، إلى مدينة أوديسا الأوكرانية؛ لبحث سبل تعزيز الدفاع الأوكراني وصمود قطاع الطاقة في البلاد قبل حلول فصل الشتاء.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها على منصة إكس "رحبت بنظرائي من دول الشمال ودول البلطيق الثمانية في أوديسا وأطلعتهم على خطة النصر للرئيس زيلينسكي وصيغة السلام الأوكرانية. نحن نقدر قيادة ودعم أصدقائنا القوي"، وذلك بحسب ما أوردت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية اليوم الأربعاء.

وناقش سيبيها مع نظرائه تعزيز الدعم والحماية للأوكرانيين، خاصة في أوديسا، إلى جانب حماية الموانئ وقطاع الطاقة في أوكرانيا.

أوديسا الأوكرانية أوكرانيا