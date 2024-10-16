عاهل الأردن: الحكومة الإسرائيلية الحالية هي المستفيد الوحيد من التأزيم في الإقليم

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن التصعيد ليس من مصلحة أية دولة، وأن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي المستفيد الوحيد من التأزيم في الإقليم.

وأعاد الملك عبدالله الثاني، التأكيد على مواقف الأردن الثابتة، مشيرا إلى الجهود المستمرة لإنهاء الحرب على غزة ولبنان.

جاء ذلك أثناء حديث العاهل الأردني عن مستجدات الأوضاع الإقليمية خلال لقائه وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة الطفيلة اليوم الأربعاء، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، في إطار زيارته إلى المحافظة ضمن جولاته، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي الملك عبدالله الثاني الحكم.

وشدد الملك عبدالله الثاني على ضرورة الاستفادة من الأماكن السياحية والطبيعية والأراضي الزراعية في محافظة الطفيلة.

وأعرب عن اعتزازه وفخره الكبيرين بمحافظة الطفيلة الهاشمية، مستذكرا معركة "حد الدقيق"; إحدى معارك الثورة العربية الكبرى التي جرت على أرض الطفيلة. كما شدد الملك عبدالله الثاني، على أهمية رفع مستوى الخدمات بالأماكن السياحية مثل محمية ضانا وقلعة السلع، لجذب عدد أكبر من الزوار، مشيرا إلى دور متحف الطفيلة، الذي تم افتتاحه اليوم، في تعزيز النشاط السياحي.

وأشار إلى دور مركز الخدمات الحكومية، الذي تم افتتاحه، في رفع مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، فيما تحدث عن الفرص الاستثمارية في المحافظة، داعيا القطاع الخاص ليمارس دورا أكبر في الاستثمار ودعم المجتمع المحلي.

ولفت الملك عبدالله الثاني إلى مشروع طاقة الرياح كنموذج للاستثمارات الناجحة بالمحافظة، منوها إلى ضرورة الاهتمام بالأراضي الزراعية من خلال خطط عمل يشارك فيها الجميع لتعزيز الإنتاج الزراعي. ولدى وصول الملك عبد الله الثاني إلى متنزه ضانا في الطفيلة، قدمت فرقة جبال الطفيلة للتراث الفني الأردني، وطالبات مدرسة خولة بنت الأزور الثانوية المختلطة فقرة فنية، ترحيبا به.