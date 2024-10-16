فحص 6 آلاف سيدة بمبادرة الكشف المبكر عن سرطان الرحم بالدقهلية

أعلن الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، الكشف على 6 آلاف حالة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم بنطاق محافظة الدقهلية، في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الصحة وكلية طب جامعة المنصورة.

وقال عميد كلية الطب، إنه جرى اكتشاف 105 حالات في المراحل المبكرة للمرض، ونحو 18 حالة في مرحلة متقدمة جرى علاجهم بوحدة أورام النساء بمستشفيات الجامعة علاوة على التعاون فى إنشاء 3 وحدات للكشف المبكر عن المرض بمستشفيات ( شربين -أجا - بلقاس)

جاء ذلك على هامش لقاء عميد كلية الطب، بالدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب وتطوير الأداء ودعم الرعاية الطبية المقدمة بمستشفيات الصحة وعرض نتائج مبادرة الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم بالدقهلية.

حضر اللقاء الدكتور غادة القنيشى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية بالجامعة، والدكتور أسامة ورد، رئيس قسم النساء والتوليد بالجامعة، الدكتور رضا الشوبكى، أستاذ النساء النساء والتوليد ومن جانب صحة الدقهلية الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي والدكتور يحيى رميح رئيس وحدة الحد من القيصريات.



تناول اللقاء مناقشة مجالات التنسيق بين الجانبين لتيسير إجراء العمليات والقضاء على قوائم الانتظار في بعض التخصصات وتلبية احتياجات المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية التابعة للقطاع الصحي بالمحافظة من خلال توفير أساتذة هيئة التدريس بمختلف التخصصات لتقديم الاستشارات الطبية وإجراء العمليات.

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