قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أحمد محمد مصطفى، الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية: طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن المشدد 6 سنوات لـ لحام ضبط بـ"فرد خرطوش".

المشدد 6 سنوات للحام ضبط بـ"فرد خرطوش" في بورسعيد

تعود أحداث القضية رقم 4511 لسنة 2024 جنح الزهور والمقيدة برقم 1057 لسنة 2024 كلي بورسعيد إلى يوم 11 يونيو 2024، باتهام المدعو "م.ط.م" 32 عاما، ويعمل لحام، بإحراز بغير ترخيص سلاحا ناريا - فرد خرطوش - وذخائر عبارة عن طلقة تستعمل في السلاح الناري حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه.

وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط فرد الخرطوش من عيار 12 والسلاح كامل الأجزاء وصالح للاستعمال، كما أن الطلقة المضبوطة كاملة الأجزاء وغير مطروقة الكبسولة وصالحة للاستعمال من المستخدمة على الأسلحة النارية عيار 12، وتتفق مع عيار السلاح الناري المضبوط.

حكمت المحكمة بمعاقبه المُدان بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة السلاح الناري والطلقة المضبوطين، وألزمته المصاريف الجنائية.