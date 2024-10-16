برلماني عن زيارة ولي العهد لمصر: تعطي رسائل للمنطقة بالترابط المصري السعودي

أشاد النائب وجيه ظريف، عضو مجلس النواب، بزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر، مؤكدا أن العلاقات المصرية السعودية قوية وصلبة، وأن المواقف التاريخية هي التي تحكم الوثاق بين الدولتين.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيارة في الوقت الحالي تعطي رسائل لبعض الدول المنطقة بترابط مصري سعودي، يقف بصدد أي توترات تستهدف المنطقة العربية.

وثمن حرص ولي العهد السعودي على توطيد العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية، مُرحبًا بأي خطوة تعود على مصر بالكثير من الاستثمارات والمشروعات في الفترة المقبلة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المملكة تدعم مصر وتسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري بمشروعاتها الاستثمارية الكبيرة على الأراضى المصرية.

تأتي الزيارة الثامنة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة لتترجم رغبة البلدين في تعزيز العلاقات المشتركة وتحويلها إلى المزيد من المشروعات الفعلية على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل التوجيهات الأخيرة التي أجراها ولي العهد السعودي بضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية بقيمة تجاوز الـ 5 مليارات دولار وذلك كمرحلة أولى خلال الفترة المقبلة.