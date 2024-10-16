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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلمانية: زيارة بن سلمان تعكس عمق وأصالة العلاقات الراسخة بين المملكة ومصر

النائبة سكينة سلامة
النائبة سكينة سلامة
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ثمنت النائبة سكينة سلامة، زيارة ولى العهد السعودي إلى مصر، مؤكدة أنها تعكس سعي الدولتين الكبيرتين لتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة، من خلال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الزيارة تناولت المباحثات التي تشمل الجهود والسعي لحل القضايا المعقدة في اقرب وقت ممكن لوقف نزيف الدماء العربي، والتصدي لغرور اسرائيل وجيشها واطماعها في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن مصر والسعودية يتمتعان بعلاقات وثيقة تعززت في عهد الرئيس السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 8 مليارات دولار في النصف الأول من 2024، خاصةً أن السعودية تعتبر ثاني أكبر مستثمر عربي في مصر، وبالتالي وصل حجم الاستثمار على نهاية العام لرقم أكبر.

وأضافت سكينة سلامة، أن الزيارة تعكس عمق وأصالة العلاقات الثنائية الراسخة بين المملكة ومصر،  وتمثل خطوة هامة نحو الانتقال إلى آفاق أوسع  ومستدامة تخدم بلدينا ورفاهية الشعبين ضمن رؤى البلدين المستقبلية.

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