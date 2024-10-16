رئيسة المفوضية الأوروبية : نريد وقفا لإطلاق النار بغزة ولبنان

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال أول قمة خليجية أوروبية في بروكسل، إن دول الخليج تقوم بدور كبير في دعم تنوع مصادر الطاقة، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وأضافت: "نحتاج لبذل كل جهد لوقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط. نريد وقفا لإطلاق النار في غزة ولبنان."

ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي: "إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والسماح بدخول فرق الإغاثة. مشيرا الى ان التوتر في البحر الأحمر أثر سلبا على سلاسل الإمداد العالمية.

واكد ان دول المجلس تواصل جهودها لحل الأزمة في غزة ودعم جهود حل الدولتين."

في حين، قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني: "وقف إطلاق النار يمهد لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. نجدد رفضنا للعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان."