نائب محافظ الدقهلية: انتصارات أكتوبر تعبير عن صمود وشجاعة رجال العسكرية المصرية

قال الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، إن انتصارات حرب أكتوبر ترسخ في أذهان الأجيال المتعاقبة ذكرى عزيزة غالية في نفوس المصريين جميعاً، حيث كانت هذه الانتصارات قد سطرت بحروف من نور في سجلات تاريخنا العريق، وهي تعبير صادق عن الصمود والشجاعة والصبر والتحمل والفداء لرجال العسكرية المصرية تظل ذكرى ماثلة في الأذهان على مر العصور.

جاء ذلك خلال حضور نائب محافظ الدقهلية، الاحتفالية المشتركة للمجلس القومي للمرأة ومديرية التربية والتعليم بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة و فاعليات مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان من داخل مدرسة المنصورة الرسمية المتميزة 2 للغات.

ووجه "العدل" الشكر والتقدير للمجلس القومي للمرأة ومديرية التربية والتعليم علي المشاركة الفعالة بإقامة الاحتفالية بذكرى نصر أكتوبر.

وأشار نائب محافظ الدقهلية، إلى أن المجلس القومي للمرأة ومن خلال أنشطته المتنوعة بالتعاون مع التربية والتعليم لهما دورهما الفعال في تنفيذ فعاليات مبادرة" بداية "للتنمية البشرية، بداية جديدة لبناء الانسان من خلال برامج التوعية بالمدارس بالقضايا المتنوعة والمساهمة في الأنشطة المختلفة التي يتم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية بداية جديده لبناء الانسان بهدف تحقيق التقدم والازدهار لوطننا العزيز وخلال تضافر جهود الجميع.

حضر الاحتفالية الدكتورة أمينة شلبي مقررة المجلس القومي للمرأة فرع الدقهلية وناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، والدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني، والدكتور احمد يحي، مدير عام ادارة غرب المنصورة ولفيف من قيادات التربية والتعليم و عضوات المجلس القومي للمرأة.

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