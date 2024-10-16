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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الرى يشارك فى جلسة "التكيف مع التغيرات المناخية .. هيدرولوجيا المياه فى أفريقيا"

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
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 شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "التكيف مع التغيرات المناخية .. هيدرولوجيا المياه فى أفريقيا" والتى نظمتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) بالتعاون مع وزارة الموارد المائية و الري، وذلك ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه .

وفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم لأهمية تطوير علوم الهيدرولوجيا لمواكبة التغيرات المناخية على المستوى العالمى ، مع تعزيز التعاون بين مجلس وزراء المياه الأفارقة (AMCOW) والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) ، وعقد المزيد من الاجتماعات بين الخبراء الهيدرولوجيين ونقاط الاتصال الفنية بالأمكاو ، وتشجيع عقد فعاليات "الموتمر الأفريقي للهيدرولوجيا" بشكل دوري .

إن التمويل المستدام لخدمات الهيدرولوجيا الوطنية هو أمر هام ، وعلى الحكومات الوطنية العمل على زيادة التمويلات المحلية المخصصة للمياه ، وقد اولت مصر اهتماما كبيرا في مجال الموارد المائية والهيدرولوجيا وكذلك زيادة التمويل المخصص لإدارة المياه في مجال الهيدرولوجيا خلال الاعوام السابقة .

واشار لأهمية قيام وزارات المياه بالدول المختلفة بالتنسيق الفعال بين خدمات الهيدرولوجيا والأرصاد الجوية ، مع تطوير قدرات المتخصصين فى مجال المياه لتنفيذ أنظمة الإنذار المبكر ، مشيرا أن مصر لا تدخر جهدًا في رفع المعرفة وعقد جلسات تدريبية لأشقائنا الأفارقة حيث قامت مصر بتدريب ٢٠٠ من الأشقاء الافارقة بمقر مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA من أصل ثلاثة آلاف متدرب من المقرر تدريبهم خلال ٣ أعوام ، كما أشار للتدريب المشترك الذي يجرى تنفيذه حاليا لعدد ٢٠ متدرب بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والرى و هيئة الارصاد الجوية .

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