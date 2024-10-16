الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة أسيوط لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الأراضى والعقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريبًا). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.