الجمعة.. فرقة "الحضرة المصرية" تحيي حفلًا بقبة الغوري

ضمن خطة وزارة الثقافة بالاهتمام بفنون التراث، يقدم مركز ابداع قبة الغوري بمنطقة الازهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلاً جديداً لفرقة (الحضرة المصرية) وذلك في الثامنة مساء (الجمعة ١٨ أكتوبر).

تعكس الفرقة طقوس من مختلف الأماكن الجغرافية في مصر، وتستهدف محبي التصوف وإحياء محبة النبي وآل بيته، وتسعى إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة وتعزيز القيم الدينية.

يغلب علي الفرقة وملابسها اللون الأبيض والذي يدل علي النقاء و الطهر والسمو الروحي، ولباس الفرقة الأساسي هو الجلابية مع العمامة كغطاء للرأس، ومنشدي الفرقة من مختلف الطرق و الساحات والمشاييخ المختلفة التي تعكس تنوع المنشدين وخلفياتهم من صعيد مصر إلى قاهرة المعز.



