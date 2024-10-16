ads
الأربعاء 16 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الجمعة.. فرقة "الحضرة المصرية" تحيي حفلًا بقبة الغوري

فرقة الحضرة المصرية
فرقة الحضرة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ضمن خطة وزارة الثقافة بالاهتمام بفنون التراث،  يقدم مركز ابداع قبة الغوري بمنطقة الازهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلاً جديداً لفرقة (الحضرة المصرية) وذلك في الثامنة مساء (الجمعة ١٨ أكتوبر).

تعكس الفرقة طقوس من مختلف الأماكن الجغرافية في مصر، وتستهدف محبي التصوف وإحياء محبة النبي وآل بيته، وتسعى إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة وتعزيز القيم الدينية.

يغلب علي الفرقة وملابسها اللون الأبيض والذي يدل علي النقاء و الطهر والسمو الروحي، ولباس الفرقة الأساسي هو الجلابية مع العمامة كغطاء للرأس، ومنشدي الفرقة من مختلف الطرق و الساحات والمشاييخ المختلفة التي تعكس تنوع المنشدين وخلفياتهم من صعيد مصر إلى قاهرة المعز.


 

الاهتمام بفنون التراث وزارة الثقافة مركز إبداع قبة الغورى صندوق التنمية الثقافية الحضرة المصرية