ضبط 210 كيلو لحوم بلدية فاسدة بالدقهلية

قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إن الأجهزة الرقابية (التموين - مباحث التموين) بالتنسيق مع الطب البيطري والصحة والبيئة والوحدات المحلية تمكنت من تحرير 372 محضراً خلال حملة مكبرة على منافذ بيع المواد الغذائية والمخابز والأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

وأضاف محافظ الدقهلية، عقب إطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان الحملات التموينية انه جرى إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة.

ومن جانبه أوضح على حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها بمتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة شيماء الهندى، مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين والدكتور أحمد أبو الغيط معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام، قامت بضبط وتحرير 296 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة.

وضبطت الحملة وحررت 76 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق، موضحاً أن تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة علي المخابز محاضر عدم مطابقة للمواصفات، ومحاضر نقص وزن ومحاضر، عدم وجود قائمة بيانات، و محاضر تجميع دقيق، و محاضر عدم وجود سجل تفتيش، ومحاضر توقف عن الإنتاج، ومحاضر تصرف في دقيق و عدم وجود بون صرف وإثبات مبيعات وهمية.

وفي مجال الرقابة علي الأسواق شملت المخالفات محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و محاضر عدم وجود شهادة صحية، و محاضر ذبح خارج السلخانة، و محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية، و محاضر غش تجاري .

و تحفظت الحملات علي 180 كجم لحوم بلدية، و 130 كجم منتجات لحوم و1000 لتر سولار وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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