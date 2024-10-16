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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزيرة التخطيط: 2.4 % معدل نمو الاقتصاد في العام المالي 2023/ 2024

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط
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قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن هناك بوادر تحسن في جميع المؤشرات الاقتصادية، مضيفة أنهم مستمرون في تدابير وسياسات متكاملة لتحقيق نمو اقتصادي.


وأكدت وزيرة التخطيط، في كلمة لها خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن 2.4% معدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2023 2024، موضحة أن التوترات الجيوسياسية أثرت على نشاط مرور السفن بقناة السويس.

وأشارت" المشاط" إلى أن السياحة والاتصالات والتشييد أظهرت مرونة ونموا إيجابيًا في العام المال الحالي.

ونوهت بأن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي يكون من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وضبط الإنفاق.

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط المؤشرات الاقتصادية