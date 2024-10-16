رئيس جامعة أسيوط: نعطي أهمية لمنظومة التخلص من النفايات الطبية بشكل آمن

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ أن إدارة الجامعة تعطي أهمية لمنظومة التخلص من النفايات الطبية بشكل آمن ومستدام، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية عليها؛ لما تشكله من خطورة كبيرة على صحة الإنسان والبيئة، وهو الأمر الذي يسهم في خلق بيئة آمنة للعاملين بالمنظومة الصحية داخل المستشفيات الجامعية، وبناء منظومة عالية الكفاءة في مجال مكافحة العدوي.

وفي هذا الإطار؛ عقدت اللجنة المركزية لإدارة النفايات الطبية بالمستشفيات الجامعية، اجتماعًا لمناقشة آليات التعامل مع النفايات الطبية بطريقة مستدامة؛ وذلك بحضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ورئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة.

وأكد الدكتور محمود عبد العليم؛ أن إدارة الجامعة تحرص على بناء نظام شامل ومتكامل؛ للتخلص الآمن من النفايات الطبية، والقائم علي تحديد المخلفات، وتصنيفها، ومن ثم تحديد طريقة التخلص منها بشكل لا يضر بالبيئة، ويحافظ على معايير الصحة والسلامة المهنية للعاملين داخل القطاع الطبى.

وأوضح الدكتور علاء عطية؛ أن الاجتماع تضمن؛ مناقشة عدة محاور أبرزها؛ إنهاء إجراءات استلام عدد (5) محارق للنفايات الطبية صديقة للبيئة، والمقدمة من وزارة التعليم العالي للمستشفيات الجامعية، وتجهيز مجمع محارق بالظهير الصحراوي خاص بمستشفيات جامعة أسيوط؛ لنقل المحارق الموجودة بمزرعة الجامعة، وكذلك تركيب المحارق الجديدة، وشراء سيارات لنقل النفايات مطابقة للمواصفات، كما استعرض الاجتماع؛ المشكلات والمعوقات التى تواجه وحدة إدارة النفايات الطبية وآليات حلها.