اجتماع للشئون المالية وصندوق دعم وتمويل المشروعات بديوان “تعليم القاهرة”

شهد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وزينب عبد الفتاح، وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، اليوم الأربعاء، اجتماع الشئون المالية والإدارية وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية مع الموجهين المالى والإداري و التعليم الخاص بالإدارات التعليمية، بحضور سعيد محمد مسئول دعم الصندوق وتمويل المشروعات، والدكتور محمد سعيد شلبى

مسئول المتابعة و التفتيش.



وأكد سعيد محمد، مسؤل دعم الصندوق، أن التوجيه المالي هو الحارس على المال العام، مطالباً بضرورة تناغم بين التوجيه المالي والتعليم الخاص بالمديرية لتقديم خدمة متميزة والارتقاء بالعملية التعليمية .

وتمت مناقشة الآتي:

القرار الوزاري( ١٦٢) الخاص بالرسوم و الاشتراكات ومقابل الخدمات للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وتوضيح الاختلافات بينه وبين القرارات من حيث رسم الالتحاق ورسم التحويل بين المدارس ورسوم التسجيل والقيد للمدارس الخاصة والدولية وفقاً للكتاب الدوري ( ٥ ) .

2- الموقف المالي للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة من سداد بنود الـ 8٪ تجريبيات وبند الفائض المرحل ٩٠٪ وذلك عن الأعوام الدراسية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ و ۲۰۲٤/۲۰۲۳ طبقا لما جاء بصحيح القرار

الوزاري ۲۸٥ لسنة ۲۰۱٤ و القرار الوزاري ١٤٥ لسنة ۲۰۱٦ ، على أن تقوم الإدارات باعداد مراكز مالية عن العام الدراسي ۲۰۲٤/۲۰۲۳ وتحديد نسبة الفائض المرحل التي تؤول للصندوق والإجراءات التي تمت حيال الطلبة الغير مسددين للمصروفات وسرعة عمل الإحصاء الاستقراري للمدارس الرسمية للغات لحصر نسبة ال ۸% عن العام الدراسي ۲۰۲٥/۲۰۲٤ .

3- مراجعة موقف بيان النجاح للأعوام الدراسية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ و ٢٠٢٤/٢۰۲۳ لكل إدارة تعليمية وعمل تسويات مع البريد بناء على البيان الخاص بالحوالات وفي حالة عدم قيام الحسابات لعمل التسوية بشكل

دوري يتم عمل مذكرة عرض على السيد مدير الإدارة لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.

4- تلتزم المديرية والتوجيه المالي والإداري بعمل اقفال مالي للمدارس الرسمية للغات التابعة لها واستخراج أوامر الدفع عن نسبة ال ٨٪ وال ٩٠٪ في خلال شهر من تاريخه .

5- موقف سداد المدارس الخاصة والدولية للأنصبة ونسبة الـ ١ % وموقف حصول المدارس على المصدقات وسرعة اتخاذ الاجراءات حيال المدارس الغير ملتزمة بالسداد لكل ادارة على حده .

كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة الإنتهاء من اجراءات صرف مستحقات الحصص فوق النصاب للمعلمين.