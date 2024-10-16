عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "من أجل مستقبل مستدام” .. مصر تستضيف الملتقى الأفريقي الـ28 لإعادة التأمين".

وتستضيف مصر الملتقى الأفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين تحت شعار "التناغم: توحيد أسواق التأمين وإعادة التأمين الأفريقية من أجل مستقبل مستدام"، وذلك، في ضوء تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول القارة.

500 مشاركٍ ممثلون عن الهيئات الرقابية والاتحادات التأمينية وشركات التأمين وشركات الوساطة التأمينية شركات الخدمات التكنولوجيا الداعمة للصناعة من أسواق التأمين الأفريقية والعربية والعالمية.

منصة فريدة لتبادل المعرفة والخبرات بين قادة صناعة التأمين في أفريقيا ومجموعة من أكبر المتحدثين والخبراء من مختلف القطاعات لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه صناعة التأمين.

وقالت نورهان عجيزة مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية": "خطوة نحو بناء سوق تأمين مصري أفريقي متكامل وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية بما يسهم في تطوير وإعادة سوق تأمين نشط وديناميكي في جميع أنحاء القارة الأفريقية".