«مدبولي»: مصر تنحاز لخيار السلام المستدام وتبني قدرات القوة الشاملة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تنحاز لخيار السلام المستدام، وأنها تتحرك في أوضاع مضطربة يشهدها الإقليم، وفي نفس الوقت تعمل على الاستمرار في بناء قدرات القوة الشاملة لهذا الوطن.



وأضاف رئيس الوزراء، خلال عقده مؤتمر صحفي الآن، و المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن هذا هو السبيل الوحيد لصون وحماية السلام الذي تعيشه الدولة المصرية، موضحًا أنه بدون دولة قوية بكل مقدراتها من الممكن أن تكون الدولة تحت تهديد من أي قوة أخرى، موضحاً أن بناء القوة الشاملة شيء مهم لردع أي محاولات لتهديد مصر بأي شيء.



وتابع: «الرئيس السيسي شدد على أن التحديات الإقليمية تفرض علينا كمصريين أن نكون على أعلى درجة من الترابط لصون مقدرات الوطن ومكتسباته.. شيء مهم جدًا وهو ما يؤكد عليه الرئيس السيسي بأنه يجب أن تكون الجبهة الداخلية متماسكة، والمواطن على وعي بما يظهر و يحاك بالمنطقة».