اتفاقيات تعاون تمهيدا لتشغيل خط الرورو بميناء دمياط

أكد اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله رئيس ميناء دمياط تعظيم التبادل التجاري من خلال خط الرورو المنتظر تشغيله مع ميناء تريستا حيث كان ذلك محور زيارة الوفد البولندي لميناء دمياط في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة النقل لدعم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية خاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي واستعداداً لقرب تدشين خط النقل البحري (RORO) بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي وفقاً للبروتوكول الموقع على هامش فاعليات معرض ومؤتمر النقل الذكى (Trans MEA) الأخير لتيسير التشغيل المستدام لخط نقل بضائع (RORO) بين مصر وإيطاليا باستخدام الشاحنات المبردة والجافة .

استقبل اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفداً برئاسة لوكاس ليسنويسكى ممثل وزارة الزراعة والتنمية الريفية بدولة بولندا خلال زيارته التي جاءت بهدف بحث أوجه التعاون المشترك ودراسة كيفية استفادة الجانب البولندي من خط نقل البضائع المنتظر تشغيله قريباً بحضور ممثلو شركة بان مارين و قيادات الهيئة .

وترأس اللواء بحرى أحمد حمدي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل الاجتماع الذى شهد مناقشة عدد من الموضوعات وعلى رأسها أخر التطورات الخاصة بهذا المشروع الهام و الذى يعد بوابة بين قارتي أفريقيا وأوروبا ، كما تم التطرق إلى التبادل التجاري من الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية بين مصر ودول وسط أوروبا و بولندا التي تعد أحد أهم الدول المستفيدة من تدشين هذا الخط الملاحي الرابط بين مصر وأوروبا كما تناول الاجتماع مناقشة التفاصيل المتعلقة بتكاليف الشحن و موعد التشغيل وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام البولندي .

من جانبه اكد اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتسخير كافة الجهود لإقامة هذا المشروع ، حيث قامت هيئة ميناء دمياط بالتنسيق بين جميع الجهات والأطراف ذات الصلة داخل المجتمع المينائي لتسهيل وتيسير كافة الإجراءات بفحص الشاحنات والبضائع لضمان تشغيل الخط بشكل سلس ومستدام .