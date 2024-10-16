إحالة أوراق ربة منزل إلى المفتي لقتلها ابن سلفها ببنها

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية الدائرة الثانية اليوم، بإحالة أوراق ربة منزل إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها لاتهامها باستدراج نجل شقيق زوجها "طفل"، وخنقه بحبل وإلقائه من أعلى سطح المنزل، بدائرة مركز شرطة بنها.

وتضمن أمر إحالة المتهمة: "ا أ ص م ع" 23 سنة ربه منزل، في القضية رقم 12559 / 2024 جنح المركز بنها، والمقيدة برقم 3969 لسنة 2024 كلي شمال بنها، لأنها في بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، قتلت المجني عليه "فارس أشرف حسن محمد" الطفل، شقيق زوجها، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على ارتكاب مشروعها الإجرامي الضغينة في نفسها ولما انعقدت عليه عزيمتها أعدت لهذا الفرض أداة "حبل"، و استدرجته إلى مسكنها وما أن ظفرت به واتتها الفرصة لتنفيذ ماربها حتى قامت بخنقه بأن لفت وأحاطت الحبل حول عنقه وقامت بجذبه من طرفيه قاصده من ذلك إزهاق روحه ولم تتركه إلا بعد أن تأكدت من مفارقته الحياة ثم حاولت التخلص من جثمانه - بإلقائه من سطح المنزل فأحدثت به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنها أحرزت أداة الجريمة "حبل" في الاعتداء على الأشخاص دون أن يكون لحيازتها أو إحرازها مسوغ - قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية والمستخدم في الجريمة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.