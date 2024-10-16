"مدبولي": إنجاز اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية في وقت قياسي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أنه تمّ إنجاز اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية في وقت قياسي، إذ تم توقيعها من قبل وزيري الاستثمار في البلدين، على هامش زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى مصر.

وشدّد "مدبولي"، في مؤتمر صحفي تنقله قناة «إكسترا نيوز»، على أن الاتفاقية تؤسس لمزيد من التشجيع وجذب الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وحماية هذه الاستثمارات.

وأوضح، أنّ الاتفاقية تنص على إجراءات لتسهيل وتحفيز عملية الاستثمارات المتبادلة، وتكون بداية لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر في الفترة القادمة.

