رئيس مدينة مطاي يشرف على تمهيد وتسوية طريق مدخل عزبة بربر

أشرف عويس قاسم غرياني رئيس مركز ومدينة مطاي بمحافظة المنيا اليوم، على حملات النظافة اليومية بالقرى والأحياء؛ حيث اشرف رئيس المركز بمرافقة محمود إبراهيم مساعد رئيس المركز، على أعمال النظافة وتمهيد طريق مدخل عزبة بربر التابعة لقرية بردنوها بحضور ربيع عبد الحليم رئيس القرية، باستخدام جليدر الوحدة المحلية ومعداتها.

تم رفع الأتربة والمخلفات من على جانب الطريق وكسح وتمهيد الطريق لسهوله حركة السيارات والمارة ولتحسين المظهر الجمالي للطريق وتوسيعه للماره والسيارات؛ وذلك بدعم من الحملة الميكانيكية بمركز مطاي.

من جانبه قال عويس قاسم غرياني رئيس المركز أنه تم اليوم رفع مخلفات النظافه و الاتربه على جانبي طريق عزبه بربر من بدايه كوبري حامد وحتى مدخل العزبه وقطع الحشائش على جانبي الطريق ورفعها الي المقلب الرئيسي حفاظاً على صحة المواطنين.

وأضاف غرياني ، أن الوحده المحليه لمجلس قروي حلوه تستمر في تمهيد الطرق والشوارع الرئيسيه بين قرى قطاع حلوه، حيث تم العمل اليوم بتمهيد وتسويه طريق ٢٤٢ من قريه سيله الغربيه حتى نجع ياسين باستخدام معدات الوحده المحليه وبحضور الأستاذ سعيد أبو زيد رئيس القريه.

وأكد استمرار الوحده المحليه لمركز ومدينه مطاي في تمهيد وتسويه الطرق بالمدينه والقري لرفع كفاءه منظومه الطرق بالمركز، وتسهيلا علي المواطنين في الحركه والتنقل.