لجنة اختبارات من نائب محافظ الدقهلية والسكرتير العام لاختيار رؤساء قرى جدد

عقد الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية واللواء محمد صلاح ابو كريشه وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة اليوم لجنة الاختبارات لاختيار رؤساء قري جدد لمراكز المحافظة وتقيم رؤساء القري القائمين بالعمل حاليا وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.



ضمت اللجنة في عضويتها فكريه سلامه، مدير عام الشئون المالية والادارية بالديوان العام ومدير عام الشئون القانونية بالمحافظة وي مدير مديرية التنظيم والادارة بالدقهلية و امل السعيد مدير عام الموارد البشرية.

يذكر ان المقابلات والاختبارات واعمال التقييم أجريت لاختيار أكفأ وأفضل العناصر وفقا للأسس والقواعد والشروط التي تتطلبها الوظيفة تنفيذا للقانون.

وقال الدكتور احمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، ان اللجنة حرصت علي ان يتم اختيار القيادة القادرة على العمل والعطاء، من خلال تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية فى الاختيار للقيادات الجديدة بهدف ضخ دماء جديدة من المتميزين القادرين على التفاني فى العمل لدفع عجلة التنمية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الدقهلية.



من جانبها قالت مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة عضو اللجنة انه تقدم للاختبار اليوم 18 متقدم من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالمحافظة لشغل منصب رئيس قرية.

كما جرى من خلال اللجنة تقيم 21 من رؤساء القري القائمين بالعمل حاليا.

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