استمرار أعمال النظافه اليومية بمركز مطاي في المنيا

تابع عويس قاسم غرياني، رئيس مركز ومدينه مطاي أعمال النظافة اليومية بكورنيش الإبراهيمية بطريق مصر أسوان الزراعي، تحت إشراف فضل الجبالي نائب رئيس المركز.



وأوضح عويس قاسم رئيس المركز، أن إدارة الكورنيش قامت برفع القمامة من نقاط تجميعها، حيث تم رفع الأتربه من على جانبي طريق مصر أسوان الزراعي ( كورنيش الابراهيميه)، كما تم رفع مخلفات قص الأشجار و الحشائش بالطريق، بالتعاون مع الحمله الميكانيكيه بحضور أشرف فاروق رئيس إدارة الكورنيش.

كما تابع رئيس المركز، أعمال إدارة تطوير وتجميل المدينة بالوحده المحلية، حيث قامت إداره تجميل وتطوير المدينه اليوم بالعمل في قص وتهذيب الأشجار بطريق مصر أسوان الزراعي أمام محكمه مطاي، وبالحدائق المتواجده بطريق مصر أسوان الزراعي وتهذيب الحشائش على طول الطريق، كما تم ري الأشجار المزروعه سابقا بالطريق الدائري ورفع المخلفات بحضور حسن جلال مدير إدارة تجميل وتطوير المدينة.

وأكد رئيس المركز، أن حملات النظافة مستمرة بالمدينة والأحياء، ويتم متابعتها لحظيا لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمركز.