الثقافة تحتفى بأطفال "كورال السلام".. ببيت الغناء العربي

ينظم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية، الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، في الثامنة مساء الجمعة (18 أكتوبر)، حفلاً جديداً "لكورال سلام" التابع للمركز القومي لثقافة الطفل.

وذلك ضمن برنامج العروض الفنية التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية.

يغنى الكورال - بقيادة المايسترو وائل عوض- خلال الحفل عدد من الأغاني الخاصة به، منها أغنية "يا قدس يا" كلمات أيمن حافظ ، "انتباه" كلمات محمد ناصف، "حكايات الانتصار" كلمات سامي شاكر، " 50 سنة" كلمات أحمد طلب، و"مصر تستحق" كلمات خالد تاج الدين، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الوطنية المصرية.

تأسس الفريق عام ٢٠١٨ بالمركز القومى لثقافة الطفل، ويضم مجموعة من الأصوات المتميزة من الأطفال والشباب، يقدمون الأغنيات المصرية الحديثة، بالإضافة إلى أغاني الفلكلور المصري بتناول حديث ومعاصر للأغنية المصرية المعاصرة.