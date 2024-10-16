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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

روسيا تتهم الولايات المتحدة بزيادة خطر تأجيج الصراع في شبه الجزيرة الكورية

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
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اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بزيادة خطر تأجيج الصراع في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت زاخاروفا عبر قناتها على (تليجرام)، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية  "إن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي تزيد من خطر الصراع في شبه الجزيرة الكورية"، وذلك تعليقا على مطالبة وزارة الخارجية الأمريكية لكوريا الشمالية بوقف الإجراءات التي تزيد من خطر الصراع في شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت زاخاروفا "إنها خدعة أمريكية كلاسيكية، وهي إثارة تصعيد الموقف ثم إلقاء اللوم في كل شيء على أولئك الذين أجبروهم على التصرف ضد إرادتهم.. إن الدولة الوحيدة التي تزيد بالفعل من خطر الصراع في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ككل، هي الولايات المتحدة".

الخارجية الروسية شبه الجزيرة الكورية